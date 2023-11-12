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Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов получил травму

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов: Ahmad Mora/Getty Images

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов получил повреждение лица в матче 12-го тура, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

На 35-й минуте против "Истанбула Башакшехира" Бахтиер в борьбе за мяч получил удар локтем по лицу. После этого у Зайнутдинов началось кровотечение. Матч был приостановлен на несколько минут. За это время медицинские работники смогли остановить кровотечение. После оказания медицинской помощи Зайнутдинов был заменен на 41-й минуте.

Напомним, Бахтиер Зайнутдинов был вызван в сборную Казахстана, которой предстоят решающие матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября). В матче против Финляндии 25-летний футболист забил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, побив рекорд Руслана Балтиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045357-lider-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-bahtier-zaynutdinov-poluchil-travmu/

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