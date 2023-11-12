Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов получил травму

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов получил повреждение лица в матче 12-го тура, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

На 35-й минуте против "Истанбула Башакшехира" Бахтиер в борьбе за мяч получил удар локтем по лицу. После этого у Зайнутдинов началось кровотечение. Матч был приостановлен на несколько минут. За это время медицинские работники смогли остановить кровотечение. После оказания медицинской помощи Зайнутдинов был заменен на 41-й минуте.

Напомним, Бахтиер Зайнутдинов был вызван в сборную Казахстана, которой предстоят решающие матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября). В матче против Финляндии 25-летний футболист забил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, побив рекорд Руслана Балтиева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.