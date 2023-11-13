Футболист, травмировавший Зайнутдинова, подвергся жесткому хейту со стороны болельщиков

Защитник турецкого клуба "Истамбул Башакшехир" Джером Опуку стал самой ненавистной личностью для поклонников казахстанского футбола, все потому что именно он травмировал Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ.

25-летний футболист из Ганы в матче 12-го тура против "Бешикташа" ударом локтем в лицо нанес полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову травму. После этого, у казахстанца был диагностирован перелом носа и скуловой кости. За эту ситуация Опуку не получил желтую карточку.

Как сообщает телеграмм-канал "Спорт Шредингера" тренер "Бешикташа" Рыза Чалымбай спрашивал у судьи по поводу наказания для ганского футболиста, но рефери ответил: "Ничего не было, фола нет".

В этот же вечер на странице Опуку в Instagram казахстанские болельщики начали писать гневные комментарии. Под последним постом футболиста уже более 1300 комментариев. После этого Опуку закрыл возможность комментирования.

Затем уже на своей странице в соцсети X Джером Опуку принес извинения Бахтиеру Зайнутдинову.

"Я получил много расистских комментариев из-за этого инцидента в сегодняшней игре, что неправильно. Я сделал это ненамеренно. Извини, брат (обращается к Зайнутдинову - прим. ред.). Желаю тебе скорейшего выздоровления", - написал ганец.

Напомним, ранее "Бешикташ" рассказал подробности травмы Зайнутдинова, а также Казахстанская федерация футбола сделала официальное заявление об участии Бахтиера в ближайших матчах сборной.

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