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Футболист, травмировавший Зайнутдинова, подвергся жесткому хейту со стороны болельщиков

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Джером Опуку
Джером Опуку. Фото : instagram.com / jeromeopoku

Защитник турецкого клуба "Истамбул Башакшехир" Джером Опуку стал самой ненавистной личностью для поклонников казахстанского футбола, все потому что именно он травмировал Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ.

25-летний футболист из Ганы в матче 12-го тура против "Бешикташа" ударом локтем в лицо нанес полузащитнику сборной Казахстана Бахтиеру Зайнутдинову травму. После этого, у казахстанца был диагностирован перелом носа и скуловой кости. За эту ситуация Опуку не получил желтую карточку.

Как сообщает телеграмм-канал "Спорт Шредингера" тренер "Бешикташа" Рыза Чалымбай спрашивал у судьи по поводу наказания для ганского футболиста, но рефери ответил: "Ничего не было, фола нет".

В этот же вечер на странице Опуку в Instagram казахстанские болельщики начали писать гневные комментарии. Под последним постом футболиста уже более 1300 комментариев. После этого Опуку закрыл возможность комментирования.

Затем уже на своей странице в соцсети X Джером Опуку принес извинения Бахтиеру Зайнутдинову.

"Я получил много расистских комментариев из-за этого инцидента в сегодняшней игре, что неправильно. Я сделал это ненамеренно. Извини, брат (обращается к Зайнутдинову - прим. ред.). Желаю тебе скорейшего выздоровления", - написал ганец.

Напомним, ранее "Бешикташ" рассказал подробности травмы Зайнутдинова, а также Казахстанская федерация футбола сделала официальное заявление об участии Бахтиера в ближайших матчах сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2045466-futbolist-travmirovavshiy-zaynutdinova-podvergsya-zhestkomu-heytu-so-storony-bolelschikov/

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