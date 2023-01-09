Определился главный тренер сборной Португалии по футболу

Роберто Мартинес. Фото: fpf.pt

Новым главным тренером сборной Португалии по футболу назначен 49-летний специалист из Испании Роберто Мартинес, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации футбола Португалии.

На этом посту Роберто Мартинес сменил 68-летнего португальца Фернанду Сантуша, который освободил свою должность после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее 49-летний испанский специалист тренировал сборную Бельгии и английские клубы "Эвертон", "Суонси" и "Уиган".

Вместе с Бельгией Мартинес стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России.

"Я очень рад возглавить одну из самых талантливых команд в мире. Это тот вызов, который я ждал. Понимаю, что у людей большие ожидания и цели. И мы постараемся оправдать эти надежды", - заявил новый главный тренер сборной Португалии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2004697-opredelilsya-glavnyy-trener-sbornoy-portugalii-po-futbolu/