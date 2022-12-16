Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии

Фернанду Сантуш. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Главный тренер сборной Португалии 68-летний Фернанду Сантуш освободил свою должность, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Португалии (FPF).

Напомним, что на чемпионате мира-2022 года в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила команде Марокко со счетом 0:1.

"После одного из лучших выступлений национальной сборной в финальных стадиях чемпионата мира федерация и Фернанду Сантуш понимают, что сейчас подходящий момент для начала нового цикла. FPF благодарит специалиста и его команду за работу в течение восьми уникальных лет, и считает, что эта благодарность также от имени всего португальского народа", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отметим, что контракт Фернанду Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.

Вместе со сборной Португалии Сантуш выиграл чемпионат Европы и Лигу Наций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001841-fernandu-santush-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-portugalii/