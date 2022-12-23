Назван лучший гол чемпионата мира-2022 по футболу (видео)

Ришарлисон. Фото: Markus Gilliar - GES Sportfoto/Getty Images

Форвард сборной Бразилии и футбольного клуба "Тоттенхэма" Ришарлисон признан автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Его гол ударом через себя в матче первого тура группового этапа ЧМ против Сербии набрал наибольшее количество голосов. При этом стоит отметить, что в голосовании на сайте ФИФА участвовал и другой забитый мяч от Ришарлисона - в ворота Южной Кореи в 1/8 финала.

Также в номинации были представлены Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандес (Аргентина), Венсан Абубакар (Камерун), Луис Чавес (Мексика), Килиан Мбаппе (Франция), Пэк Сын Хо (Южная Корея), Неймар (Бразилия).

Напомним, Бразилия на ЧМ в Катаре дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002821-nazvan-luchshiy-gol-chempionata-mira-2022-po-video/