Роналдиньо: Месси был и остается игроком высочайшего класса

Роналдиньо. Фото: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency via Getty Images

Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо не удивлен успехом сборной Аргентины во главе с Лионелем Месси, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sportskeeda.

По словам бывшего напарника Месси, Лионель все еще остается игроком высочайшего уровня.

"Месси был лучшим игроком в мире на протяжении многих лет, поэтому меня не удивляет, что он сыграл решающую роль в успехе Аргентины на чемпионате мира. Он был и остается игроком высочайшего класса.

Лионель все еще амбициозен. Надеюсь, видеть его таким еще несколько лет. В ПСЖ он прибавил за последние месяцы, забивая решающие голы в Лиге чемпионов", - заявил Роналдиньо.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале мундиаля сборная Аргентина победила команду Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002669-ronaldinyo-messi-byl-i-ostaetsya-igrokom-vysochayshego-klassa/