Ашраф Хакими: Вся Африка должна гордиться выступлением Марокко на ЧМ-2022

Ашраф Хакими. Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Халеда Бейдуна.

По словам 24-летнего защитника французского ПСЖ, вся Африка должна гордиться историческим результатом сборной Марокко.

"Мы хотели занять третье место, чтобы порадовать наших болельщиков после длинного пути. Несмотря на это мы должны гордиться и быть счастливыми. Это касается не только жителей Марокко, но и всего африканского континента", - цитирует слова Хакими журналист Халед Бейдун.

Напомним, что на чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Марокко заняла четвертое место. Этот результат стал историческим для африканских стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002659-ashraf-hakimi-vsya-afrika-dolzhna-gorditsya-vystupleniem-marokko-na-chm-2022/