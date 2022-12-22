Сборная Аргентины поднялась на второе место в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины по футболу поднялась на второе место после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт Международной федерации футбола.
Лидером списка осталась сборная Бразилии, проигравшая в четвертьфинале ЧМ-2022 от команды Хорватии.
Финалисты мундиаля в Катаре сборные Аргентины и Франции расположились на втором и третьем местах соответственно.
Команда Бельгии опустилась на четвертую строчку, пятерку сильнейших замкнула сборная Англии.
Сборная Казахстана также упала в обновленном рейтинге ФИФА, расположившись на 115-м месте.
Напомним, что не так давно Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв в решающем матче сборную Франции (3:3, 4:2 - по пенальти).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002654-sbornaya-argentiny-podnyalas-na-vtoroe-mesto-v-reytinge-fifa/