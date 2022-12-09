Хорватия неожиданно обыграла Бразилию в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Хорватии по футболу. Фото: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images

Неожиданным исходом завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу между Хорватией и Бразилией. Путевку в полуфинал по итогам встречи завоевали хорваты, передает NUR.KZ.

Итоговое время заввершилось со счётом 0:0. Также команды не смогли могли выявить победителя в дополнительные время.

В серии послематчевых пенальти сильнее окаазались хорватские футболисты. Счет итоговый составил составил 4:2. Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000900-horvatiya-neozhidanno-obygrala-braziliyu-v-14-finala-chempionata-mira-po-futbolu/