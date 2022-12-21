Международная организация потребовала извинений от Месси и сборной Аргентины

Лионель Месси. Фото: twitter/fifaworldcup

Международная Ассоциация спортивной прессы AIPS потребовала извинений от Месси и сборной Аргентины по футболу за их поведение после победы на чемпионате мира. Заявление AIPS опубликовано на официальном сайте организации.

Представители организации потребовали от капитана сборной Аргентины извиниться за своих товарищей за песню, которую стали исполнять футболисты после победы на ЧМ -2022.

По информации AIPS, футболисты в этой песни оскорбили журналистов, называя их "путанами".

Кроме того в заявлении говорится, что песню подхватили и чиновники из футбольной федерации Аргентины.

"Он может быть хваленым миллиардером, но он должен уважать тех, кто своим энтузиазмом и без корысти также внес вклад в создание его мифа", - высказались о Месси в AIPS.

В ассоциации считают, что спортсмен его уровня должен быть примером для подражания.

Напомним, что Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. В напряженной борьбе бело-голубым все же удалось вырвать победу у сборной Франции - судьбу кубка решила серия пенальти.

Накануне сборную встретили на родине. Миллионы фанатов вышли на улицы, чтобы поприветствовать триумфаторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002357-mezhdunarodnaya-organizatsiya-potrebovala-izvineniy-ot-messi-i-sbornoy-argentiny/