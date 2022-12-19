Месси о победе на ЧМ: Мы сделали это

Лионель Месси. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу команды на чемпионате мира-2022 в Катаре. На своей странице в Instagram он опубликовал обращение, передает NUR.KZ.

"Чемпионы мира! Столько я мечтал об этом, так сильно хотел этого, что до сих пор не могу в это поверить...

Большое спасибо моей семье, а также всем, кто поддерживает меня. Всем, кто верил в нас. Мы еще раз доказали, что аргентинцы, сражаясь вместе и сплоченно, способны достичь всего, к чему стремятся. Наш состав боролся за одну и ту же мечту, которая также являлась мечтой всех аргентинцев. Мы сделали это",- написал Месси.

Напомним, Аргентина в финале оказалась сильнее Франции. Месси также был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2002104-messi-o-pobede-na-chm-my-sdelali-eto/