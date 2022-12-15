"Это будет отличный матч": Уго Льорис высказался о предстоящем финале ЧМ-2022

Уго Льорис. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Вратарь и капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис прокомментировал предстоящий финал против команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По словам 35-летнего голкипера, по ходу мундиаля в Катаре у Франции были проблемы, но команда сумела сделать правильные выводы.

"Мы довольны проделанной работой. Рады писать историю сборной Франции. Второй финал ЧМ за четыре года - невероятно. Не все шло гладко по ходу турнира, но мы сделали выводы и показали свою силу.

Теперь нас ждет финал. Это будет отличный матч. Сборная Аргентины - сильный соперник. Лидер этой команды игрок (Месси), который оставил огромный след в нашем виде спорта. Но у нас есть свои аргументы", - заявил Льорис.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Теперь в финале "трехцветные" сразятся с Аргентиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001713-eto-budet-otlichnyy-match-ugo-lyoris-vyskazalsya-o-predstoyaschem-finale-chm-2022/