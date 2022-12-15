Сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира-2022 по футболу

Сборная Франции по футболу. Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Сборная Франции по футболу обыграла команду Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022. В финале подопечным Дидье Дешама будет противостоять Аргентина, передает NUR.KZ.

Французам удалось забить быстрый гол. На пятой минуте матча отличился Тео Эрнандес. Обе команды имели моменты для взятия ворот. В концовке первого тайма сборная Марокко обрушила на ворота соперников большое количество атак, но пробить Уго Льориса не удалось.

Марокканцы продолжили наседать и в начале второго тайма. Им удалось создать несколько опасных моментов - Франция отбивалась.

Постепенно игра выровнялась. Каждая из сборных имела свои эпизоды. Но удачливее оказались французы. Рандаль Коло Муани удвоил преимущество.

Матч в итоге завершился со счетом 2:0. Франция в финале сыграет с Аргентиной. Марокко предстоит побороться с Хорватией за третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001634-sbornaya-frantsii-sygraet-s-argentinoy-v-finale-chempionata-mira-2022-po-futbolu/