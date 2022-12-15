Валид Реграги о поражении от Франции: Мы выложились по максимуму

Валид Реграги. Фото: Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images

Главный тренер сборной Марокко по футболу Валид Реграги прокомментировал поражение своей команды от Франции в полуфинале чемпионата мира-2022, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По словам наставника африканской сборной, его команда выложилась по максимуму, но этого было недостаточно.

"Мы выложились по максимуму. Несколько наших игроков травмировались. На разминке повреждение получил Наиф Агуэрд. Ромен Сесс и Нуссаир Мазрауи по ходу встречи.

Мы поплатились за свои ошибки. Плохо вошли в игру, часто ошибались, особенно в первом тайме. Второй гол убил всю интригу. В любом случае я горд за команду", - заявил Реграги.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко проиграла команде Франции со счетом 0:2. Теперь "Атласские львы" сыграют против Хорватии за третье место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости о чемпионате мира-2022 по футболу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001700-valid-regragi-o-porazhenii-ot-frantsii-my-vylozhilis-po-maksimumu/