Беспорядки вспыхнули в городах Европы после матча Франции и Марокко (видео)

Беспорядки в Монпелье, Франция. Кадр из видео: twitter.com/sotiridi

Беспорядки охватили ряд городов Европы после победы сборной Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу. В основном волнения прошли во французских городах. Главными их зачинщиками называют марокканцев.

Видео о беспорядках публикуют в соцсетях очевидцы. Сообщается, что волнения прошли в центре Парижа, французском Лансе, Амстердаме, передает РБК.

Крупные беспорядки зафиксировали в Авиньоне и Ницце во Франции, а также в Брюсселе (Бельгия), где жителю, как сообщается, якобы пришлось убрать со своего балкона флаг Франции, поскольку марокканцы начали закидывать его камнями.

Столкновения полиции и футбольных болельщиков произошли на Елисейских полях в Париже, пишет РИА Новости в Telegram.

Не менее 2500 полицейских были заранее размещены на Елисейских полях в связи с ожиданием ожесточенных столкновений между болельщиками Франции и Марокко. Французская полиция арестовала нескольких человек за использование пиротехники, передает Express.

Волнения также прошли в Монпелье и Лионе (Франция).

Напомним, на минувшем матче сборная Франции по футболу обыграла сборную Марокко со счетом 2:0. Теперь Франция в финале сыграет с Аргентиной. Марокко предстоит побороться с Хорватией за третье место.

Отметим, что 10 декабря после победы марокканцев над португальской сборной полиции пришлось пресечь начавшиеся беспорядки в Париже, организованные марокканскими болельщиками. Последние устроили массовые гуляния, скандировали лозунги и жгли пиротехнику в городе.

Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001639-besporyadki-vspyhnuli-v-gorodah-evropy-posle-matcha-frantsii-i-marokko-video/