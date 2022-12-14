Лионель Месси: Поражение от Саудовской Аравии сделало нас сильнее

Лионель Месси. Фото: DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По словам нападающего "бело-голубых", после неудачи в первом туре каждый матч для них был финалом.

"Поражение в первом туре от Саудовской Аравии стало для нас тяжелым ударом. Ведь до этого мы не проигрывали 36 матчей кряду. Не так мы рассчитывали стартовать на ЧМ. Но мы показали, что мы сильны. Прибавляли с каждой игрой.

Каждый матч на ЧМ для нас был финалом. Надеемся выиграть и решающую встречу. Мы были уверены, что выйдем из группы. Мы проиграли первую игру из-за собственных ошибок, и эта неудача сделала нас сильнее", - заявил Месси.

Напомним, что в первом туре группового этапа сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Но после "бело-голубые" больше не проигрывали и вышли в финал чемпионата мира-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001523-lionel-messi-porazhenie-ot-saudovskoy-aravii-sdelalo-nas-silnee/