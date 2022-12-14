ЧМ-2022: Аргентина победила Хорватию и стала первым финалистом

Сборная Аргентины по футболу. Фото: JUAN MABROMATA / AFP) (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

На стадионе города Лусаил (Катар) в рамках чемпионата мира-2022 по футболу состоялся первый полуфинал. Аргентина оказалась сильнее сборной Хорватии, передает NUR.KZ.

Счет в матче был открыт в первом тайме. На 34 минуте Лионель Месси реализовал пенальти - Аргентина вышла вперед.

Буквально через пять минут аргентинцы удвоили свое преимущество. Отличился Хулиан Альварес. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Во втором тайме Альварес оформил дубль. Ассистировал ему Месси. 3:0 - и Аргентина стала первым финалистом чемпионата мира-2022. Хорватия сыграет в матче за третье место.

Добавим, что во втором полуфинале сыграют Франция и Марокко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001462-chm-2022-argentina-pobedila-horvatiyu-i-stala-pervym-finalistom/