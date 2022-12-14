Лионель Скалони: Месси - величайший футболист в истории

Лионель Скалони и Лионель Месси. Фото: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони после победы над Хорватией похвалил капитана своей команды Лионеля Месси, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По словам наставника "бело-голубых", Лионель Месси помогает команде расти и становиться лучше.

"Месси - величайший игрок в истории. Многие так говорят, не только аргентинцы. В этом нет никаких сомнений, ведь я тренирую его и вижу как он усердно работает. Я рад такой возможности. Быть с ним в одной команде - привилегия. Месси делает нас всех лучше", - заявил Скалони.

Напомним, что вчера сборная Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале ЧМ-2022 и вышла в финал турнира. Лионель Месси забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Эти и другие новости о чемпионате мира-2022 по футболу читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001508-lionel-skaloni-messi-velichayshiy-futbolist-v-istorii/