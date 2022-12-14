Лионель Скалони: Месси - величайший футболист в истории

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони после победы над Хорватией похвалил капитана своей команды Лионеля Месси, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.
По словам наставника "бело-голубых", Лионель Месси помогает команде расти и становиться лучше.
"Месси - величайший игрок в истории. Многие так говорят, не только аргентинцы. В этом нет никаких сомнений, ведь я тренирую его и вижу как он усердно работает. Я рад такой возможности. Быть с ним в одной команде - привилегия. Месси делает нас всех лучше", - заявил Скалони.
Напомним, что вчера сборная Аргентина разгромила Хорватию (3:0) в полуфинале ЧМ-2022 и вышла в финал турнира. Лионель Месси забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001508-lionel-skaloni-messi-velichayshiy-futbolist-v-istorii/