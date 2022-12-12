Джейми Каррагер: Победа на ЧМ сделает Месси величайшим футболистом в истории

Лионель Месси. Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал шансы Аргентины выиграть чемпионат мира-2022 по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sports.

По словам бывшего футболиста, победа на мундиале в Катаре сделает Месси величайшим игроком в истории.

"Мне бы хотелось, чтобы Аргентина выиграла трофей для Лионеля Месси. Франция - лучшая команда, но, возможно, Месси и Аргентине эта победа предначертана. Они нашли свою игру после неудачи в первой встрече. Они получают невероятную поддержку на стадионе.

Временами игроки сборной Аргентины переходили черту в матче с Нидерландами. Но они настолько сильно хотят победить, что для любого соперника игра против аргентинцев будет настоящим кошмаром. Я жду многого от встречи с Хорватией и потенциального финала.

Победа на чемпионате мира закрепит за Месси статус величайшего игрока в истории футбола", - заявил Каррагер.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины встретится с командой Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001238-dzheymi-karrager-pobeda-na-chm-sdelaet-messi-velichayshim-futbolistom-v-istorii/