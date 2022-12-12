Лука Модрич: Нам будет трудно остановить Месси

Лука Модрич. Фото: Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич оценил предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу против Аргентины, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportske Novosti.

"Аргентина - большая команда. Мы будем стремиться сыграть лучший матч на турнире. Более того, лучший матч в нашей жизни. И я надеюсь, что наших усилий будет достаточно, чтобы попасть в финал.

У меня есть желание встретиться с Аргентиной, но хотелось бы играть не только против одного игрока. Месси, конечно, прекрасный футболист. Нам будет трудно остановить его. Но мы готовы приложить для этого все усилия.

Впечатляет, что мы снова в полуфинале. Мы не входили в число фаворитов, находились все время в тени",- сказал Модрич.

Напомним, матч Хорватия - Аргентина состоится в ночь на 14 декабря. Начало в 01:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001230-luka-modrich-nam-budet-trudno-ostanovit-messi/