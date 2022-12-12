Неймар о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022: Я до сих пор не научился проигрывать

Неймар. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Нападающий и лидер сборной Бразилии по футболу Неймар прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста.

По словам бразильского нападающего, он так и не научился проигрывать.

"На бразильской земле поражение до сих пор причиняет очень сильную боль, мы были так близки. К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они причиняют мне слишком много боли, и я до сих пор не привык к этому.

В любом случае, мы должны двигаться дальше. Жизнь заставляет нас идти вперед, даже если это больно и эта рана долго не заживает, мы должны идти вперед. Еще раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку, слышать от вас, что мы боролись, отдавали себя до конца, – помогает немного легче справиться с этой болью. Спасибо Катару за все. Чемпионат мира был прекрасен, и его должна была выиграть Бразилия, но по воле Божьей этого не произошло", - написал в Instagram Неймар.

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Бразилии уступила команде Хорватии в серии пенальти и вылетела с турнира.

Эти и другие новости о чемпионате мира по футболу в Катаре читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001233-neymar-o-vylete-sbornoy-brazilii-s-chm-2022-ya-do-sih-por-ne-nauchilsya-proigryvat/