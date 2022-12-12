Ришарлисон: Поражение в 1/4 финала ЧМ до сих пор отдает адской болью

Ришарлисон. Фото: Visionhaus/Getty Images

Нападающий сборной Бразилии по футболу Ришарлисон сделал заявление после вылета с чемпионата мира-2022. Форвард отметил, что с этим поражением ему придется жить всю жизнь, передает NUR.KZ.

"Написать этот текст - это определенно самое сложное, что я когда-либо делал в своей жизни. Тот день словно и не проходил, спать невозможно, а поражение до сих пор отдает адской болью. Это рана, которая останется открытой навсегда, потому что мы все знаем, какие у нас были шансы на титул.

Если я скажу, что мы старались, что сделали все возможное, то лучше от этого не станет. Хотя это правда, которая меня злит. Мы все ощущаем, что у нас забрали что-то близкое, что мы потеряли это. И мне вместе с моей командой придется с этим жить всю жизнь. И печально, что не у всех будет еще один шанс.

Теперь пришло время зализывать раны, извиниться перед всеми и привести мысли в порядок. Реальность такова, что футбол, который дал мне все, что у меня есть, который столько раз спасал мне жизнь, в итоге нанес мне самый сильный удар, который я когда-либо получал",- написал Ришарлисон на своей странице в Instagram.

Напомним, Бразилия потерпела поражение в 1/4 финала чемпионата мира-2022 от Хорватии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001225-risharlison-porazhenie-do-sih-por-otdaet-adskoy-bolyu/