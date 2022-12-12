"Мечта оборвалась": Роналду опубликовал трогательное письмо после вылета с ЧМ-2022

Криштиану Роналду. Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Капитан и нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился эмоциями после вылета своей команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Криштиану опубликовал трогательное послание, в котором признался, что всегда мечтал сделать Португалию чемпионом мира, но теперь этой мечты больше нет.

"Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой в карьере. К счастью, я взял много международных трофеев, в том числе с Португалией. Но вывести имя нашей страны на самый высокий мировой уровень было моей самой большой мечтой.

К сожалению, мечта оборвалась. Нет смысла горячо реагировать. Я просто хочу, чтобы все знали: много было сказано, много написано, много спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение.

Сейчас мне больше нечего сказать. Спасибо Португалии. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока длилась. Теперь осталось дождаться, когда время станет добрым советчиком и позволит каждому сделать собственные выводы", - написал в Instagram Роналду.

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии проиграла команде Марокко со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001124-mechta-oborvalas-ronaldu-opublikoval-trogatelnoe-pismo-posle-vyleta-s-chm-2022/