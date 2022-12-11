"Роналду навсегда останется величайшим": как футбольный мир отреагировал на слезы и провал португальца на ЧМ

Криштиану Роналду. Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Сборная Португалии по футболу во главе с Криштиану Роналду проиграла Марокко и покинула чемпионат мира по футболу. Капитан после матча 1/4 финала не сдержал слез. На провал в мире отреагировали по-разному.

Разочарование Роналду вполне объяснимо. ЧМ в Катаре, скорее всего, станет для него последним мировым турниром в карьере. И португалец хотел завершить международную карьеру с главным трофеем.

Однако чемпионат мира-2022 сложился для него не самым лучшим образом. Два матча он начинал со скамейки запасных, в том числе и встречу с Марокко. У него был конфликт с главным тренером Фернанду Сантушом. И Роналду даже хотел покинуть расположение сборной.

Криштиану Роналду. Фото: ANP via Getty Images

В итоге он остался, но ключевым игроком так и не стал. Форвард испытывал и продолжает испытывать колоссальное давление. В данный момент у него проблемы не только в сборной, но и в клубе. Вернее, Криштиану пока находится без команды.

И слезы после игры с Марокко являются реальным фоном всего того, что происходит сейчас в его карьере. Не исключено, что Криш найдет в себе силы отложить уход из сборной - через два года пройдет чемпионат Европы. И можно попробовать вновь выиграть титул.

Криштиану Роналду. Фото: Lars Baron/Getty Images

Пока же ему предстоит пережить ужасный период. В этом ему точно поможет поддержка общественности.

"Это ничего не меняет. Роналду - величайший футболист в истории и останется им навсегда. Он герой для меня и многих других игроков",- озвучил защитник "Аталанты" Мерих Демирал.

Также встала на сторону Роналду экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

"Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент в спорте или жизни?! Вам от этого легче становится, что ли? Я не понимаю. Это жестоко".

Криштиану Роналду. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

"Это конец карьеры для Роналду в сборной Португалии? Я не знаю. Роналду - фантастический футболист, лучший игрок, выступавший когда-либо, по моему мнению. Конечно, для нас это большое расстройство, что сборная Португалии вылетела с таким поколением, Роналду мог выиграть чемпионат мира.

Но футбол есть футбол, Роналду всегда будет лучшим, мы уважаем его. Надеюсь, что он будет играть несколько лет, надеюсь, что и в сборной тоже. Это наш лидер и капитан",- цитирует экс-футболиста сборной Португалии Фернанду Мейру ТАСС.

Криштиану Роналду. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

В СМИ же в адрес Роналду и Португалии высказались жестче.

"Последним кадром на его пятом чемпионате мира будет рыдающий мужчина, который идет в раздевалку в сопровождении камеры. Чемпион, проигравший последний бой, возвращается к своему одиночеству. Несомненно, это способ закольцевать историю. Роналду начал турнир со слезами на глазах 24 ноября, когда в небе Дохи впервые прозвучал гимн Португалии.

Он все еще жил надеждой увековечить свою легенду. Его спровоцированный и реализованный пенальти в матче с Ганой поддерживал иллюзию, что он может бросить вызов логике вещей. В последний раз",- говорится в специальной заметке от L'Еquipe.

Напомним, сборная Марокко по футболу сенсационно одержала победу над командой Португалии в четвертьфинальном матче ЧМ-2022. На ЧМ в 2006 году португальцы заняли четвертое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001048-ronaldu-navsegda-ostanetsya-velichayshim-kak-futbolnyy-mir-otreagiroval-na-slezy-i-proval-portugaltsa-na-chm/