Зидана не будет: Дешам продолжит тренировать сборную Франции после ЧМ-2022

Дидье Дешам. Фото: Florencia Tan Jun/Pximages

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам продолжит работу на своем посту до чемпионата Европы 2024 года в Германии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, в федерации футбола Франции отказались от идеи приглашения на пост наставника национальной команды Зинедина Зидана.

Ожидается, что 54-летний Дидье Дешам продолжит тренировать "трехцветных" до чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Напомним, что вчера действующие чемпионы мира победили команду Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре, и теперь в полуфинале сразятся с командой Марокко.

Отметим, что при Дешаме сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, а также дошла до финала чемпионата Европы 2016 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001053-zidana-ne-budet-desham-prodolzhit-trenirovat-sbornuyu-frantsii-posle-chm-2022/