ЧМ-2022: Луи ван Гал назвал единственный недостаток Лионеля Месси

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал. Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о нападающем Лионеле Месси в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Mirror.

По словам опытного специалиста, у Месси есть один недостаток - он пассивен в обороне при потере мяча.

"Месси - самый креативный и опасный игрок, он способен много забивать и создавать моментов. Но когда они теряют мяч, он почти не участвует в эпизоде, это дает нам шанс.

Какой тактический план придумали против него? Я не скажу. В пятницу увидите", - заявил ван Гал.

Напомним, что четвертьфинальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами состоится в ночь с 9 на 10 декабря в 01:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000412-chm-2022-lui-van-gal-nazval-edinstvennyy-nedostatok-lionelya-messi/