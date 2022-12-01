Сборная Марокко с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 по футболу

Сборная Марокко по футболу. Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сборная Марокко одержала победу над командой Канады в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, который продлится до 18 декабря, передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла в столице Катара Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу африканской сборной.

В составе победителей отличились Хаким Зиеш (4-я минута) и Юссеф Эн-Несири (23-я минута). Еще один мяч в свои ворота забил защитник марокканцев Наиф Агуэрд (40-я минута).

Благодаря этой победе подопечные Валида Реграги заняли первое место (7 очков) в группе F и вышли в плей-офф чемпионата мира-2022.

Вторую путевку в раунд плей-офф заработала Хорватия (5 очков), сыгравшая в ничью в параллельном матче с Бельгией (4 очка). Квартет замкнула сборная Канады (0 очков).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999825-sbornaya-marokko-s-pervogo-mesta-vyshla-v-pley-off-chempionata-mira-2022-po-futbolu/