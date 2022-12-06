Легенда "Барселоны" пнул коленом мужчину в Катаре после футбольного матча (видео)

Самюэль Это'о. Фото: Issouf Sanogo / AFP / Getty Images

Известный футболист Самюэль Это'о оказался в центре скандала после матча сборных Бразилии и Южной Кореи на ЧМ 2022 в Катаре. Экс-форвард "Барселоны" подрался с мужчиной - потасовка попала на видео.

Инцидент произошел около арены "974" в Дохе, кадры стычки между Это'о, который в настоящее время возглавляет Федерацию футбола Камеруна, и мужчиной с камерой опубликовало издание La Opiniоn в своем микроблоге в .

На кадрах видно, как мужчины обмениваются несколькими фразами, а сам бывший футболист остается чем-то разозлен. Это'о пытаются удержать, однако он все же вырывается и коленом ударяет оппонента, повалив его на землю.

Как пишет Daily Mail, разъяренного Это'о быстро увела охрана. Отмечается, что экс-форвард "Барселоны" в Катаре наблюдал за игрой сборной Камеруна и за тем, как проходил турнир, но он закончился разочаровывающим вылетом на стадии группового этапа.

Издание Actu Cameroun пишет, что человеком с камерой, которого ударил Самюэль Это’о, оказался алжирский видеоблогер. Корреспонденты заявили, что блогер мог спросить футболиста о Гассаме, арбитре отборочного матча Кубка мира между Алжиром и Камеруном, который якобы обеспечил победу камерунской команде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2000397-legenda-barselony-pnul-kolenom-muzhchinu-v-katare-posle-futbolnogo-matcha-video/