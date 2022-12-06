Неймар о своей травме на ЧМ-2022: Я был сильно напуган

Неймар. Фото: Chris Ricco/Getty Images

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче с Хорватией на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Globo.com.

По словам лидера пятикратных чемпионов мира, он был сильно напуган из-за травмы. Но к счастью, все обошлось и он вернулся в состав сборной на ЧМ-2022.

"Я был сильно напуган, потому что все было хорошо после отличного сезона. Получить такую травму очень тяжело. На днях проплакал всю ночь. Моя семья знает, что я испытал, но все обошлось. Это стоило колоссальных усилий", - заявил Неймар.

Напомним, что вчера в 1/8 финала чемпионата мира-2022 сборная Бразилии разгромила команду Южной Кореи со счетом 4:1. Автором одного из мячей стал Неймар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000363-neymar-o-svoey-travme-na-chm-2022-ya-byl-silno-napugan/