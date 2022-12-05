Все решилось в серии пенальти: Хорватия победила Японию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Хорватии по футболу. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Катаре на стадионе "Аль-Джануб" в аль-Вакре состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Японии и Хорватии. Победу одержали хорваты, передает NUR.KZ.

В первом тайме нельзя было выделить сборную, которая бы полностью доминировала в матче. Обе команды имели свои моменты, атаковали. И долгое время на табло была ничья. Однако в концовке первой половины японцы вышли вперед. Гол забил Дайдзэн Маэда.

Однако в лидерах Япония была недолго. В начале второго тайма Иван Перишич сравнял счет. В итоге ничья продержалась до финального свистка - игра перетекла в дополнительное время. Его, к слову, не хватило. Победитель определялся в серии пенальти.

Героем в итоге стал голкипер хорватов Доминик Ливакович, отбивший три пенальти- Хорватия вышла в 1/4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000255-vse-reshilos-v-serii-penalti-horvatiya-pobedila-yaponiyu-i-vyshla-v-14-finala-chm-2022/