Бразилия крупно обыграла Южную Корею в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

Неймар. Фото: Lars Baron/Getty Images

Сборная Бразилии по футболу одержала крупную победу над командой Южной Кореи в рамках матча 1/8 чемпионата мира-2022, который проходит в эти дни в Катаре, передает NUR.KZ.

Пятикратные чемпионы здорово начали матч. Уже к 13 минуте Бразилия вела со счетом 2:0. Сначала отличился Винисиус Жуниор, после чего пенальти реализовал Неймар, вернувшийся в строй после травмы.

На этом голы не закончились Ришарлисон забил третий. А Лукас Пакета сделал счет 4:0.

Второй тайм оказался менее результативным. Лишь на 76 минуте корейцы отыграли один мяч - забил Пайк Сын Хо. Для того, чтобы вернуться в игру этого не хватило. Бразилия выиграла со счетом 4:1 и в четвертьфинале сыграет с Хорватией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000262-braziliya-krupno-obygrala-yuzhnuyu-koreyu-v-18-finala-chm-2022-po-futbolu/