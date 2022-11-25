СМИ: Неймар пропустит групповой этап ЧМ-2022

Неймар. Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы пропустит оставшиеся игры своей команды в групповом этапе чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Дани Гила.

Напомним, что вчера во время матча с командой Сербии Неймар получил травму и был вынужден покинуть поле. На 79-й минуте встречи его заменил форвард "Манчестер Юнайтед" Антони.

По информации источника, тренерский штаб сборной Бразилии не будет рисковать здоровьем Неймара в оставшихся двух матчах группового этапа (против Швейцарии и Камеруна).

Ожидается, что лидер пятикратных чемпионов мира восстановится к плей-офф чемпионата мира-2022.

Отметим, что вчера сборная Бразилии победила команду Сербии со счетом 2:0. Автором дубля стал нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999008-smi-neymar-propustit-gruppovoy-etap-chm-2022/