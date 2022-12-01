Тренер Польши Михневич: Если бы у нас был Месси, Левандовски забил бы пять мячей

Чеслав Михневич. Фото: Julian Finney/Getty Images

Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич прокомментировал следующий матч команды против Франции. Также он оценил игру против Аргентины на чемпионате мира-2022, передает NUR.KZ со ссылкой на lequipe.fr.

"Мы проиграли Аргентине. Это был не очень хороший футбол, но чувства после матча не только горькие. У нас Левандовски был очень вовлечен в игру, но мы ему не помогли. Если бы у нашей команды было владение мячом, если бы у нас был Месси, то Левандовски забил бы пять мячей. Ему должны оказывать помощь.

Скоро мы снова играем. Франция очень сильна. У них прекрасное поколение с фантастическими игроками. У них динамичная, быстрая игра, все с отличными физическими данными. У всех, кто сталкивается с Францией, есть проблемы, они будут и у нас. Многие хотят видеть матч Франция-Бразилия? Сначала им нужно сразиться с Польшей",- сказал главный тренер поляков.

Напомним, Польша уступила Аргентине со счетом 0:2. Тем не менее, поляки вышли в плей-офф, где сыграют против Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999827-trener-polshi-mihnevich-esli-by-u-nas-byl-messi-levandovski-zabil-by-pyat-myachey/