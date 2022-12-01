ЧМ-2022 по футбола: Аргентина обыграла Польшу и вышла в 1/8 финала с первого места

Матч Польша - Аргентина. Фото: James Williamson - AMA/Getty Images

В Катаре на чемпионате мира-2022 по футболу состоялся центральный матч группы C. Сборная Аргентины одержала уверенную победу над командой Польши, передает NUR.KZ.

Аргентинцы с первых минут завладели преимуществом. Множество атак, стандартов. Но героем стал голкипер Польши Войцех Щенсны. Он парировал несколько опасных ударов. Более того, сначала он сфолил на Лионеле Месси. А потом отбил пенальти, который исполнил сам капитан Аргентины.

Что касается самой игры, то она не отходила от ворот поляков. Но Щенсны был на высоте. Однако на первой же минуте второго тайма он дрогнул - гол забил Алексис Макаллистер.

На 68 минуте Энцо Фернандес сделал счет 2:0. У Польши в атаке ничего не получалось. Матч в итоге завершился со счетом 2:0. Аргентина вышла в плей-офф с первого места.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999660-chm-2022-po-futbola-argentina-obygrala-polshu-i-vyshla-v-18-finala-s-pervogo-mesta/