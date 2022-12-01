Мексика победила Саудовскую Аравию, но не смогла пройти в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Мексики по футболу. Фото: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Победы сборной Мексики над командой Саудовской Аравии не хватило для выхода в плей-офф чемпионата мира-2022 по футболу, который в эти дни проходит в Катаре, передает NUR.KZ.

В первом тайме тотального преимущества у Мексики не было. Мексиканцы больше владели мячом, чаще наносили удары. Но и у Саудовской Аравии свои моменты были.

Постепенно Мексика захватила контроль в матче. К концу тайма футболистам этой сборной удалось нанести 11 ударов (три в створ). Второй тайм начался с гола. Мексиканец Энри Мартин вывел свою команду вперед. Через пять минут Луис Чавес удвоил преимущество.

Как бы ни старались мексиканцы, забить еще не удалось. Зато отличились соперники. Мяч на свой счет записал Самед Альдавсари.

В итоге Мексика набрала четыре очка. Столько же у Польши, которая и вышла в плей-офф по дополнительным показателям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999661-meksika-pobedila-saudovskuyu-araviyu-no-ne-smogla-proyti-v-pley-off/