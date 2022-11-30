Главный тренер сборной Ирана уволился после вылета с ЧМ-2022 по футболу

Карлуш Кейруш. Фото: Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images

Главный тренер сборной Ирана по футболу португалец Карлуш Кейруш покинул свою должность после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает NUR.KZ.

Об этом 69-летний специалист сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Дорогие друзья, в футболе нет ничего постыдного, если ты не достиг своей мечты. Потому что ты сделал все возможное ради этого. Я горжусь своими ребятами, вы были великолепны на поле и за его пределами.

Для меня было честью быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете огромного уважения. Всем счастья, мира и успехов!", - написал в Instagram Карлуш Кейруш.

Напомним, что вчера команда Ирана проиграла сборной США со счетом 0:1 и покинула чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999644-glavnyy-trener-sbornoy-irana-uvolilsya-posle-vyleta-s-chm-2022-po-futbolu/