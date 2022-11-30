США в 1/8: Пулишич лишил Иран путевки в плей-офф ЧМ по футболу

Матч Иран - США. Фото: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images

На чемпионате мира-2022 по футболу, который проходит в Катаре, состоялась игра группы B между Ираном и США. На кону встречи стояла путевка в плей-офф, передает NUR.KZ.

Первый тайм остался за американцами. Они постоянно прессинговали, чаще проводили атаки. Ирану оставалось только отбиваться от набегов игроков сборной США.

Тем не менее, при большом количестве опасных моментов американцы никак не могли поразить ворота. И лишь на 38 минуте Кристиан Пулишич вывел США вперед.

Во втором тайме Иран оживился, стал играть острее. Было несколько хороших атак, но не хватало точности. Матч же завершился победой США с минимальным счетом.

В плей-офф из группы B вышли американцы и англичане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999482-ssha-v-18-pulishich-lishil-iran-putevki-v-pley-off-chm-po-futbolu/