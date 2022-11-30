Томас Мюллер о матче с Коста-Рикой: Радует, что все еще можем выйти в плей-офф ЧМ-2022

Томас Мюллер. Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нападающий сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал предстоящий матч своей национальной команды против Коста-Рики на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на DFB.de.

33-летний футболист считает, что у сборной Германии нет причин для эйфории, ведь ей необходимо побеждать Коста-Рику.

"Мы фавориты на бумаге. Нам нужна только победа. Игра Коста-Рики против Японии не имела ничего общего с разгромом в матче с Испанией. Они хорошо играли позиционно, смело обращались с мячом. Поэтому нам важно будет забить первыми.

Сейчас мы должны быть скромны. Нет причин для эйфории. Но радует то, что у нас все еще есть шансы на выход в плей-офф. Мы должны показать всему миру, на что способны", - заявил Мюллер.

Напомним, что заключительный матч группы Е на ЧМ-2022 между Германией и Коста-Рикой состоится в ночь с 1 на 2 декабря в 01:00 по времени Астаны.

После двух туров "Бундестим" занимает последнее место в квартете с одним набранным баллом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999631-tomas-myuller-o-matche-s-kosta-rikoy-raduet-chto-vse-esche-mozhem-vyyti-v-pley-off-chm-2022/