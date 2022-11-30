Теннисистка Елена Рыбакина: Португалия или Аргентина? Пусть будет Месси

Елена Рыбакина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Победительница Уимблдонского турнира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина высказалась о проходящем в Катаре чемпионате мира 2022 года по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам 23-летней казахстанской теннисистки, она не следит за чемпионатом мира по футболу.

- Следите ли за чемпионатом мира по футболу?

- Если честно, я не смотрю футбол. Единственное, в Хорватии везде стояли телевизоры, и пока я делала тренировки, могла пару минут чемпионата мира посмотреть.

- Как думаете, какая сборная победит на турнире?

- Я не знаю. Вы мне дайте варианты, я выберу.

- Португалия или Аргентина? Роналду или Месси?

- Пусть будет Месси.

- Встречались ли с кем-нибудь из них вживую?

- Нет, не довелось.

Напомним, что сегодня Елена Рыбакина прилетела в Алматы, где дала пресс-конференцию и провела мастер-класс в теннисном центре ЦСКА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999626-tennisistka-elena-rybakina-portugaliya-ili-argentina-pust-budet-messi/