"Мне нравится здесь": Елена Рыбакина прилетела в Алматы (фото)

Победительница Уимблдонского турнира и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела в Алматы пресс-конференцию, где ответила на вопросы журналистов, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам 23-летней казахстанской теннисистки, год для нее получился удачным, несмотря на травму в начале сезона.
- Сезон получился шикарным благодаря победе на "Уимблдоне". Осуществилась моя мечта. Не сказать, что я выполнила все задачи. Были травмы в начале сезона. В целом год считаю удался, хоть и не попала в ТОП-10.
На следующий сезон стоит задача удачно выступить во всех турнирах Большого шлема. Также есть Кубок Билли Джин Кинга.
- Как вам Алматы и чем запомнился город?
- Я прилетела буквально на один день. Потому что моя предсезонная подготовка уже началась. К сожалению, график у меня плотный, и часто посещать Казахстан не удается.
К слову, в Алматы я не в первый раз. Я уже была здесь, играла на юниорском турнире. Мне очень нравится этот город: природа и каток Медеу.
- С кем из женского тура WTA дружите?
- Несмотря на то, что мы играли в финале "Уимблдона", у меня хорошие отношения с Онс Жабер. Неплохо общаюсь с Паулой Бадосой.
- Есть ли неудобные соперницы у вас?
- Против Онс Жабер играть сложно. У нее своеобразный стиль. Дарья Касаткина тоже неудобная соперница.
- Какую задачу ставите перед собой на Austalian Open-2023?
- Я уже начала подготовку к этому турниру. Неделю тренировалась в Хорватии, по два раза в день. Дальше мы летим в Дубай, где продолжу готовиться к новому сезону.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1999620-mne-nravitsya-zdes-elena-rybakina-priletela-v-almaty-foto/