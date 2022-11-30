Сборная США по футболу озвучила подробности травмы Пулишича

Кристиан Пулишич. Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

Форвард США по футболу Кристиан Пулишич прошел обследование после полученной травмы в матче чемпионата мира-2022 против команды Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на Твиттер американской сборной.

"Нападающий Кристиан Пулишич прошел обследование. У него диагностирован ушиб таза. Состояние футболиста расценивается как нормальное",- говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе не уточняется, примет ли Пулишич участие в матче 1/8 финала против Нидерландов.

Напомним, футболист получил повреждение в игре против Ирана, которая прошла в ночь на 30 ноября. Кристиан забил гол, но в этот момент столкнулся с вратарем. Позже он был заменен.

Сборная США в итоге одержала победу и вышла в 1/8 финала ЧМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999590-sbornaya-ssha-po-futbolu-ozvuchila-podrobnosti-travmy-pulishicha/