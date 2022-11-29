ФИФА подтвердила, что Роналду не касался мяча при первом голе в ворота Уругвая

Криштиану Роналду. Фото: Richard Sellers/Getty Images

Комиссия ФИФА подтвердила, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в матче с Уругваем (2:0) на ЧМ-2022 в Катаре, передает NUR.KZ.

Такое решение было принято после показания со специального датчика, установленного внутри мяча Al Rihla.

"В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, встроенную в официальный мяч Al Rihla, мы можем точно констатировать отсутствие контакта с мячом со стороны Криштиану Роналду при первом голе.

Никакая внешняя сила на мяч не воздействовала, о чем свидетельствует отсутствие отклонений в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть максимально точными в определении автора гола", — приводит заявление ФИФА издание ESPN.

Напомним, что автором дубля в ворота Уругвая стал полузащитник сборной Португалии Бруно Фернандеш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999457-fifa-podtverdila-chto-ronaldu-ne-kasalsya-myacha-pri-pervom-gole-v-vorota-urugvaya/