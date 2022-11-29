Бруно Фернандеш вывел Португалию в плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Бруно Фернандеш. Фото: instagram.com/fifaworldcup

Сборная Португалии по футболу досрочно обеспечила себе выход в раунд плей-офф (1/8 финала) чемпионата мира 2022 года, который проходит в эти дни в Катаре, передает NUR.KZ.

Во втором туре группового этапа подопечные Фернандо Сантуша победили команду Уругвая со счетом 2:0. Оба гола (один из них с пенальти) в составе победителей забил Бруно Фернандеш.

Тем самым сборная Португалии досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

В заключительном туре группы Н "европейские бразильцы" встретятся с командой Южной Кореи. Тогда как Уругвай сыграет с Ганой. Обе встречи запланированы на 2 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999325-bruno-fernandesh-vyvel-portugaliyu-v-pley-off-chm-2022-po-futbolu/