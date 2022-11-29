Стали известны подробности конфликта Онаны с главным тренером Камеруна

Андре Онана. Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Вратарь сборной Камеруна и итальянского "Интера" Андре Онана покинул расположение национальной сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Football Espana.

По информации источника, основной вратарь Камеруна поругался с главным тренером команды Ригобером Сонгом.

Отмечается, что Онана отказался выполнять установку главного тренера, который просил не возиться с мячом и отдавать длинные передачи.

Ранее в первом матче Камеруна против Швейцарии Онана сделал 58 касаний, из них больше половины не в зоне вратаря.

Сонг попросил голкипера не выходить из ворот и действовать более осторожно. Андре отказался выполнять просьбу главного тренера и решил покинуть расположение сборной.

Отмечается, что Андре Онана даст комментарий по ситуации по прилету в Камерун.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999449-stali-izvestny-podrobnosti-konflikta-onany-s-glavnym-trenerom-kameruna/