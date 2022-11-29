ЧМ-2022: Дешам ответил на вопрос, вернется ли Бензема в расположение сборной Франции

Карим Бензема. Фото: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал возможное возвращение Карима Бензема в расположение сборной, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Lequipe.

Ранее испанские СМИ писали, что нападающий "Реала" может восстановиться до окончания чемпионата мира-2022.

По словам главного тренера "трехцветных", такой вариант исключен.

"Это не тот вопрос, который сейчас меня интересует. Не знаю, кто об этом говорит и зачем. Вы прекрасно знаете ситуацию и время, которое нужно Кариму для восстановления. Я разговаривал с ним после его отъезда.

У меня в обойме 24 игрока, и я думаю о них. Вы можете сколько угодно говорить, спорить и фантазировать, но я не собираюсь комментировать вещи, которые не касаются наших повседневных дел", - заявил Дешам.

Напомним, что за несколько дней до старта ЧМ-2022 в Катаре Карим Бензема получил травму и покинул расположение сборной Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999453-chm-2022-desham-otvetil-na-vopros-vernetsya-li-benzema-v-raspolozhenie-sbornoy-frantsii/