Дубль Килиана Мбаппе принес французам победу над Данией

Килиан Мбаппе. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Франции по футболу одержала вторую победу на чемпионате мира-2022 в Катаре. Подопечные Дидье Дешама в рамках встречи группы D обыграли команду Дании, передает NUR.KZ.

Игра была достаточно равной. У Франции не было тотального преимущества. Обе команды имели возможность забить. Первый тайм получился без забитых мячей. И лишь во второй половине французам удалось распечатать ворота датчан - отличился Килиан Мбаппе.

Через несколько минут Дания сравняла счет. Сделал это Андреас Кристенсен. Позже датчане имели еще момент для взятия ворот, но не получилось.

Зато это сделала Франция. Мбаппе на 86 минуте оформил дубль. Итоговый счет - 2:1 в пользу французов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999085-dubl-kiliana-mbappe-prines-frantsuzam-pobedu-nad-daniey/