Сборная Бразилии с победы стартовала на ЧМ-2022

Ришарлисон. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Пятикратные чемпионы мира сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии в первом туре группы G стартовавшего чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

Подопечные Тите взяли верх над соперником со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Ришарлисон.

Отметим, что по ходу встречи травму получил главная звезда Бразилии Неймар.

После первого тура в лидеры группы G вышли сборные Бразилии и Швейцарии (по три очка). Следом расположились команды Камеруна и Сербии (0 баллов).

Следующий матч на мундиале в Катаре пятикратные чемпионы мира проведут против Швейцарии 28 ноября в 22:00 по времени Астаны. Тогда как Камерун встретится с Сербией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998877-sbornaya-brazilii-s-pobedy-startovala-na-chm-2022/