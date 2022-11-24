Швейцария с минимальным счетом обыграла Камерун на ЧМ по футболу

Матч Швейцария - Камерун. Фото: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

В Аль-Вакре (Катар) на стадионе "Аль-Джануб" состоялся матч группы G между сборной Швейцарии и командой Камеруна в рамках чемпионата мира по футболу-2022, передает NUR.KZ.

Первый тайм завершился без голов. Команды играли на встречных курсах. Обе сборные могли отметиться забитым мячом, но на перерыв ушли с нулями на табло.

В начале второй половины встречи отличились швейцарцы. Свою сборную вывел вперед Брель Эмболо.

Во втором тайме Швейцария выглядела предпочтительнее. Команда имела несколько хороших моментов. Впрочем, Камерун также мог отличиться. Однако в итоге встреча так и завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998823-shveytsariya-s-minimalnym-schetom-obygrala-kamerun-na-chm-po-futbolu/