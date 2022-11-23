Очередная ничья на ЧМ-2022: Хорватия и Марокко не выявили победителя

Матч Хорватия - Марокко. Фото: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

В катарском городе Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт" в рамках чемпионата мира по футболу-2022 состоялся матч группы F между сборными Хорватии и Марокко, передает NUR.KZ.

Хорватия ожидаемо начала матч с давления и прессинга. Однако поразить ворота соперников не удалось. Один из главных героев первого тайма стал голкипер марокканцев Боно, не позволивший хорватам реализовать стопроцентный голевой моментов.

Марокканцы подстроились к игре оппонентов. В начале второго тайма они подняли линию обороны, вынуждая хорватов чаще совершать ошибки. Тем не менее, именно Хорватия вновь имела хороший шанс забить, но вновь эпизод взятием ворот не завершился.

Следующий опасный момент в свой актив записали марокканцы. Стремительная контратака завершилась отличным прострелом. Но замкнуть его не удалось. Затем прекрасным ударом отметился Ашраф Хакими - голкипер хорватов оказался на месте.

В итоге матч завершился со счетом 0:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998652-ocherednaya-nichya-na-chm-2022-horvatiya-i-marokko-ne-vyyavili-pobeditelya/