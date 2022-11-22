Выходной объявили в Саудовской Аравии после победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Стадион Лусаил в Катаре. Фото: Marc Atkins/Getty Images

23 ноября в Саудовской Аравии объявили выходным днем в честь победы сборной страны над командой из Аргентины на текущем чемпионате мира по футболу, передает The Guardian.

Правительство страны объявило, что государственный выходной будет распространен на всех работников государственного и частного секторов, а также на студентов.

Напомним, 22 ноября сборная Аргентины по футболу в рамках третьего соревновательного дня чемпионата мира-2022 в Катаре потерпела поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 1:2. При этом сообщается, что аргентинцы вели в счете, но в начале второго тайма пропустили два гола за пять минут и уступили.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998516-korol-saudovskoy-aravii-obyavil-vyhodnoy-v-chest-pobedy-nad-argentinoy-na-chm-2022/